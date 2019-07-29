До проєктів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листа або файлу доказів, - Луценко про справу прослушки суддів ОАСК

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Луценко зазначив: "Щодо справи суддів ОАСК.
1. Неправда, що Горбатюк не добився прийому Генпрокурора для доповіді у цій справі. Правда в тому, що сам Горбатюк перебуває з 19/07 по 12/08 у відпустці. З якої вийшов на один день для пресконференції і телепіару. Зараз знову відпочиває.
2. Проекти підозр, в установленому порядку зареєстровані в канцелярії, потрапили на стіл заступника ГПУ лише в понеділок о 10-55. Хоча мої заступники працювали і в суботу, і в неділю.
При цьому до проектів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листка доказів, жодного файлу НСРД.
3. На завтра заступник Генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів у справі. Саме він несе, в тому числі, кримінальну відповідальність за об‘єктивність підписаної підозри. Підписувати підозри на основі телевізійної пресконференції - абсурд.
4. Жодних сентиментів до фігурантів розмов у нас немає.
Якщо мій заступник або з я сам 1 серпня отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів НСРД - підозра буде підписана.
Якщо ні - буде службова відповідальність тих, хто ставить пресконференції вище вимог КПК".
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до вчинення злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.