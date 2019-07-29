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29.07.19 18:42

До проєктів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листа або файлу доказів, - Луценко про справу прослушки суддів ОАСК

Генеральний прокурор України Юрій Луценко особисто прокоментував ситуацію, пов'язану зі справою про прослуховування суддів Окружного адміністративного суду Києва.

До проєктів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листа або файлу доказів, - Луценко про справу прослушки суддів ОАСК

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Луценко зазначив: "Щодо справи суддів ОАСК.

1. Неправда, що Горбатюк не добився прийому Генпрокурора для доповіді у цій справі. Правда в тому, що сам Горбатюк перебуває з 19/07 по 12/08 у відпустці. З якої вийшов на один день для пресконференції і телепіару. Зараз знову відпочиває.

2. Проекти підозр, в установленому порядку зареєстровані в канцелярії, потрапили на стіл заступника ГПУ лише в понеділок о 10-55. Хоча мої заступники працювали і в суботу, і в неділю.

При цьому до проектів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листка доказів, жодного файлу НСРД.

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3. На завтра заступник Генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів у справі. Саме він несе, в тому числі, кримінальну відповідальність за об‘єктивність підписаної підозри. Підписувати підозри на основі телевізійної пресконференції - абсурд.

4. Жодних сентиментів до фігурантів розмов у нас немає.

Якщо мій заступник або з я сам 1 серпня отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів НСРД - підозра буде підписана.

Якщо ні - буде службова відповідальність тих, хто ставить пресконференції вище вимог КПК".

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Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до вчинення злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

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