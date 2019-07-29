Через відсутність поставок вугілля з РФ Луганська ТЕС перейшла на газ, - Комарницький

Про це повідомив глава Луганської військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 9:00 Луганську ТЕС перевели зі споживання вугілля на газ. Все відбулося в штатному режимі, перебоїв не було. Споживачі різниці не відчули", - повідомив Комарницький.

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Громадське зазначає, що через перехід ТЕС на споживання газу замість вугілля собівартість виробленої електроенергії значно зросте. В умовах нового ринку це означає, що компанія не зможе продати електроенергію промисловим компаніям через її високу вартість.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що Луганська теплоелектростанція може залишитися без вугілля через введені Росією торгові санкції, які передбачають заборону на експорт вугілля з РФ в Україну без наявності спеціального дозволу.