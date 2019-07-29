Секретар Київської міськради Прокопів написав заяву про відставку

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Сьогодні я прийняв рішення, що поведу команду "Європейської Солідарності" до столичного парламенту… Рішення очолити партію "Європейська Солідарність" у Києві робить неможливою мою подальшу роботу на посаді секретаря Київради... Тому сьогодні написав заяву про припинення повноважень секретаря Київської міської ради", - написав Прокопів на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Він пояснив, що "коли депутати мене обирали, я пообіцяв, що не буду віддавати перевагу одній партії". "Свої обіцянки я завжди виконую ... Сподіваюсь, що наступним секретарем оберуть молоду прогресивну людину, яка відкине свої політичні вподобання і зосередиться на об‘єднанні представників різних партій для прийняття важливих для киян рішень", - написав Прокопів.

Прокопів уперше був обраний до Київської міської ради в травні 2015 року, де очолював постійну комісію з питань містобудування, архітектури та землекористування. 25 жовтня 2015 року в результаті місцевих виборів знову став депутатом Київської міської ради VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

1 грудня того ж року він був обраний секретарем нового складу Київської міськради. На підтримку його кандидатури проголосувало 80 депутатів, проти - 13, утрималося - 20, 3 бюлетені було визнано недійсними.

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