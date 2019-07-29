НАЗК виявило недостовірну інформацію в деклараціях нардепа Кононенка і п'яти чиновників

За даними НАЗК, у декларації 2015 року Кононенко зазначив недостовірні відомості про кількість та номінальну вартість акцій трьох акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, і двох іноземних компаній, які належали йому на праві власності, і не задекларував отриманий дохід члена сім'ї (невістки). Згідно з підрахунками НАЗК, сума недостовірних відомостей у його декларації становить майже 7,6 мільйона гривень, передає Цензор.НЕТ.

В агентстві зазначили, що Борис Філатов у деклараціях за 2016 і 2017 роки не відобразив інформацію про земельну ділянку, мотоцикл і судно, що належать йому на праві власності, та земельну ділянку, що належить йому на праві оренди, а також будинок, що належить дружині. Крім того, він зазначив недостовірні відомості про джерело і розмір власного доходу й доходу дружини.

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Колишній заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко, подаючи декларацію 2015 року, не вказав відомості про власний дохід у вигляді суми поворотної фінансової допомоги та дивідендів. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації 2015 року становить майже 4 млн грн.

За результатами перевірки декларації судді Вишгородського районного суду Київської області Людмили Толкачової за 2017 рік було встановлено, що вона не відобразила відомості про наявність житлових будинків, що належать дочці та зятю, а також зазначила недостовірні відомості про розмір отриманих ними доходів і власних фінансових зобов'язань, які виникли в результаті неповернення коштів, отриманих як позика від третьої особи. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації судді за 2017 рік становить понад 790 тисяч гривень.

Перший заступник голови Бориспільської райдержадміністрації Київської області Руслан Садовський у декларації за 2017 рік зазначив недостовірні відомості щодо низки земельних ділянок, що належать дружині, і не відобразив відомості про її корпоративні права. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 1,6 мільйона гривень.

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За результатами перевірки декларацій голови Заставнівської районної ради Чернівецької області Сергія Капіцького за 2016 та 2017 роки було встановлено, що голова районної ради зазначив недостовірні відомості про вартість майна, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, не відобразив відомості про наявність у нього і його дружини низки земельних ділянок, напівпричіп, який перебуває у нього на праві власності, дохід, отриманий дружиною від підприємницької діяльності, і дохід у вигляді поворотної фінансової допомоги від низки підприємств, а також корпоративні права дружини.

За даними НАЗК, загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 і 2017 роки становить понад 485 тисяч та 519 тисяч гривень відповідно.