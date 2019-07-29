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29.07.19 19:20

У Житомирі чиновника Держпраці впіймали на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура

У Житомирі правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу Управління Держпраці в області.

У Житомирі чиновника Держпраці впіймали на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

Чиновник вимагав від підприємства за позитивне вирішення питання щодо погодження щорічного плану розвитку гірничих робіт хабар у розмірі 2 тис. доларів.

Затримали зловмисника 29 липня на робочому місці в приміщенні державної установи, безпосередньо після одержання першої частини хабаря в сумі 1 тис. дол.

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Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

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