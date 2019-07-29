Як справа Фірташа вдарила по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета"

Про це пише "Новая газета", посилаючись на заяви самих демократів, зокрема - Лоуренса Трайба, відомого професора юриспруденції в Гарварді та палкого прихильника імпічменту Трампа.

Однією з головних подій напередодні звіту Роберта Мюллера в Конгресі США "Новая газета" називає піддані широкому розголосу нові обставини справи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, екстрадиції якого з Австрії домагаються американські прокурори.

Як зазначає видання, напередодні виступу Мюллера журналіст сайту The Hill Джон Соломон опублікував сенсаційний матеріал про те, як прокурор Ендрю Вайсман з команди Мюллера пропонував Фірташу закрити справу проти нього в обмін на компромат проти Трампа.

Видання зазначає, що після нещодавнього рішення Верховного суду Австрії та Міністра юстиції Австрії, які визнали екстрадицію Дмитра Фірташа в США допустимою, в Чикаго вже готувалися до прийому українця, як раптом віденський суддя постановив, що екстрадиція можлива лише після розгляду нового клопотання австрійських адвокатів олігарха, які, за словами представниці суду, надали "надзвичайно ґрунтовні матеріали".

Юристи українського бізнесмена підтвердили журналісту, що прокурор Ендрю Вайсман намагався дати поштовх до того, що можливі свідчення Фірташа були дані в потрібному напрямку. "Зараз австрійські адвокати Фірташа доводять віденському суду, що цей маневр американської прокуратури свідчить про сумнівність і політичну мотивацію претензій до їхнього підзахисного", - пише "Новая газета".

Видання зазначає, що перший заступник Мюллера Ендрю Вайсман нібито обіцяв, що команда Мюллера може "вирішити справу Фірташа" в Чикаго, і запевняв, що ні мін'юст США, ні чиказька прокуратура не в змозі перешкодити його дозволу, який може містити зняття з олігарха всіх обвинувачень.

"Захист непокоїло те, що Вайсман поводився нетипово: зазвичай у таких ситуаціях прокуратура спочатку просить обвинуваченого написати, яку саме інформацію він може їм надати. Але коли Вайсман і співробітники ФБР, які працювали з ним, зустрілися 7 липня 2017 року з американськими адвокатами Фірташа, Вайсман почав ділитися з ними власними версіями вчинків Трампа, колишнього глави виборчого штабу Пола Манафорта та інших фігурантів "Рашагейту"", - пише "Новая газета".

Видання зазначає, що у світлі цього спроба Вайсмана отримати компромат на Трампа виставила розслідування Мюллера в новому, непривабливому світлі. Тим паче, що сам Вайсман, як наголошує видання, політично заангажований: "Республіканці особливо недолюблюють колишнього федерального прокурора Ендрю Вайсмана, ім'я якого не раз згадувалося під час виступу Мюллера на Капітолійському пагорбі. Вайсман жертвував гроші Клінтон і був серед її прихильників, які зібралися в ніч із 8 на 9 листопада 2016 року святкувати тріумф, який на відбувся", - йдеться в матеріалі.

Крім того, наголошує видання, справа проти Фірташа в той момент, коли Вайсман запропонував угоду, почала розвалюватися: два ключові свідки обвинувачення, за словами Соломона, відмовилися від своїх свідчень, а ключовий документ, який чиказька прокуратура позначила як "Речдок А", провину Фірташа зовсім не підтверджував.

Як уточнює "Новая газета", австрійські захисники олігарха доводять, що згадуваний вище "Речдок А", який нібито доводить намір Фірташа здійснити корупційну схему, насправді є слайдом із презентації американської консультативної компанії "Маккінсі" і не має жодного стосунку до Фірташа.

Коли "Нью-Йорк Таймс" першою розповіла про цей речовий доказ у грудні минулого року, "Маккінсі" заявила, що ще в 2006 році "Боїнг", що розглядав закупівлю титану у Фірташа, попросив її з'ясувати, з ким має вести справу гігант американського літакобудування. "Маккінсі" вибудувала гіпотетичну схему, в рамках якої фірташівський холдинг Bothli Trade A.G. намагався б форсувати отримання ліцензії на видобуток ільменіту в Андхра-Прадеші, інвестуючи в цей штат і нібито підкуповуючи індійських діячів. Слайд, який фігурує у справі як "Речдок А", слугує ілюстрацією цієї уявної схеми і не має стосунку до реального Фірташа, заявила "Маккінсі" після публікації "Нью-Йорк Таймс".

Видання також повідомило: адвокати Фірташа стверджують, що ключові свідки обвинувачення не тільки відмовилися влітку 2017 року від своїх свідчень, але і кажуть, що ФБР безбожно викривило їхні слова і змусило підписати свідчення під тиском. Один свідок, наприклад, стверджує, що ФБР забрало в нього паспорт і не давало йому повернутися в Індію і що його слова про хабарі були вставлені в протокол допиту заднім числом.