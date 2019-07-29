Українського туриста вбили та пограбували в Південно-Африканській Республіці

Як повідомляє портал IOL, на 44-річного українця 27 липня напали троє зловмисників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське. Чоловік чинив опір, зав’язалася бійка, внаслідок якої Іванов дістав кілька ударів ножем у груди. Потерпілий помер на місці події від втрати крові.

Пізніше бандитів помітив місцевий житель, який звернувся до правоохоронних органів. Співробітники поліції дуже швидко затримали одного з нападників, який зізнався у причетності до вбивства.

Крім рюкзака, у 23-річного (за іншою інформацією - 25-річного) Сінає Мпоселва виявили і мобільний телефон Іванова. За інформацією News 24, чоловік уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності й у момент нападу на українця був на достроковому звільненні.

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Двох інших нападників все ще розшукують.

Поліція також шукає ножа, яким скоєно вбивство, а влада регіону запевняє, що проведе детальне розслідування та висловила співчуття родини загиблого.

Власники хостелу в Хаут-бей, де зупинявся Іван Іванов, кажуть, що попереджали його не мандрувати самому цим маршрутом, хоча ця стежка і вважається порівняно безпечною.

За інформацією, яку Південно-Африканська неурядова організація Community Crime Prevention отримала від родичів загиблого, Іванов був колишнім моряком, вивчав економіку і право у Великій Британії, вільно володів чотирма мовами, а також багато подорожував.

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