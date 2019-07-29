Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 4,2 млн грн несплачених коштів за землю з київської компанії - орендодавця нерухомості

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У межах розслідування кримінального провадження було встановлено, що посадова особа столичного підприємства - орендодавця нерухомості в період 2017-2019 років, достовірно знаючи про отримання значних прибутків підприємством від здачі в оренду нежитлових приміщень на території Києва, плату за землю до місцевого бюджету навмисно не здійснювала. Такі дії призвели до ухилення від сплати 4,2 млн грн плати за землю.

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Завдяки вжитим під час слідства заходам завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі, у зв'язку з чим судом буде вирішено питання про звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності.