ЦВК визнала обраними 35 депутатів, які перемогли на мажоритарних округах

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ЦВК.

"Під час сьогоднішнього засідання, на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 35 ОВО", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, ЦВК визнала обраними народними депутатами України Ігоря Палицю в окрузі № 22; Ірину Констанкевич - в окрузі № 23; Кирила Нестеренка - в окрузі № 26; Ганну Лічман - в окрузі № 30; Володимира Захарченка - в окрузі № 31; Романа Каптєлова - в окрузі № 36; Мусу Магомедова - в окрузі № 45; Юрія Солода - в окрузі № 47; Максима Єфімова - в окрузі № 48; Вадима Новинського - в окрузі № 57; Сергія Магеру - в окрузі № 58; Дмитра Лубінця - в окрузі № 60; Ігоря Герасименка - в окрузі № 62; Богдана Кицака - в окрузі № 63; Василя Петьовку - в окрузі № 72; Владислава Поляка - в окрузі № 73.

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Також визнані обраними депутатами Геннадій Касай в окрузі № 74; Роман Соха - в окрузі № 75; Дмитро Нальотов - в окрузі № 144; Юрій Шаповалов - в окрузі № 146; Костянтин Касай - в окрузі № 149; Олексій Мовчан - в окрузі № 150; Андрій Деркач - в окрузі № 159; Володимир Гевко - в окрузі № 167; Вікторія Кінзбурська - в окрузі № 171; Олександр Бакумов - в окрузі № 173; Євген Пивоваров - в окрузі № 175; Дмитро Микиша - в окрузі № 181; Микола Стефанчук - в окрузі № 187; Сергій Лабазюк - в окрузі № 188; Антон Яценко - в окрузі № 200; Максим Перебийніс - в окрузі № 212; Артем Дубнов - в окрузі № 213; Богдан Яременко - в окрузі № 215; Роман Грищук - в окрузі № 222.

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