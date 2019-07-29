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29.07.19 20:46

Тринадцять бійців Нацгвардії, які дістали поранення і мінно-вибухові травми, направлено на реабілітацію в Грузію

29 липня за спільною програмою з Міністерством оборони Грузії та Нацгвардії на проходження медико-психологічної реабілітації в Тбілісі направили 13 учасників АТО (ООС). Ними стали бійці, які дістали мінно-вибухові травми і вогнепальні поранення в зоні проведення бойових дій на сході України.

Тринадцять бійців Нацгвардії, які дістали поранення і мінно-вибухові травми, направлено на реабілітацію в Грузію

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Програма в реабілітаційному центрі Міністерства оборони Грузії розрахована на 10 днів.

У 2019 році в Національній гвардії вже пройшли реабілітацію 27 військовослужбовців на базі медичного центру в Нових Санжарах на Полтавщині, а також 3 учасники ООС (АТО) за сприяння іноземних партнерів.

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З 2014 року 131 гвардієць пройшов реабілітацію в медичних закладах США, Німеччини, Ізраїлю, Словаччини, Хорватії, Словенії, Угорщини, Туреччини, Швеції, Грузії, Литви, Латвії, Польщі.

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