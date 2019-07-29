Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.07.19 21:11

Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним". ФОТО

Міська рада Дніпра вирішила взяти шефство над фрегатом "Гетьман Сагайдачний".

Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Днепр Инфо.

Про це мер Борис Філатов заявив під час святкування 26-ї річниці підняття на флагмані прапора Військово-морських сил України. Урочистості відбулися в Одесі, де дислокується фрегат.

"Дуже радий цього дня бути з вами. Від територіальної громади Дніпра хочу переказати найтепліші слова. Від міста, яке в 2014 році фактично зупинило "російську весну" в Україні. Від міста, яке нині є батьківщиною добровільного та волонтерського рухів. Цього року міська рада Дніпра ухвалила рішення взяти шефство над "Гетьманом Сагайдачним". Ми ще на початку цього шляху. Дніпровські школярі двічі були тут у навчальних подорожах. Таке велике і багате місто, як Дніпро, допомагатиме такому кораблю належним чином", - зазначив Борис Філатов. Мер Дніпра також додав, що побувати на такому військовому кораблі завжди було його дитячою мрією.

В одній з кают фрегата також висить оберіг, який курсанти Дніпровської флотилії привезли морякам, коли минулого року проходили одну з практик. Тоді влаштувати безкоштовний обмін досвідом вдалося завдяки домовленостям міського голови Дніпра Бориса Філатова з командиром фрегата "Гетьман Сагайдачний" Олексієм Корецьким, який свого часу закінчив флотилію в Дніпрі.

Моряки і представники командування ВМС зазначають, що двадцять шість років служби фрегата - це вік зрілості. Тут щорічно згадують історію флагмана "Гетьман Сагайдачний".

"Для флоту "Сагайдачний" є і минулим, яким ми можемо пишатися, і майбутнім, на яке ми можемо сподіватися", - переконані в командуванні.

Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС Сагайдачним 01
Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС Сагайдачним 02
Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС Сагайдачним 03
Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС Сагайдачним 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100