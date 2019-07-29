Кожен прикордонник, причетний до протиправних схем, нестиме відповідальність, - ДПСУ про затримання керівника Чопського прикордонного загону

Як передає Цензор.НЕТ, про це Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив за фактом затримання правоохоронцями заступника начальника одного з відділів Чопського загону, повідомляється у фейсбуці ДПСУ.

Його викрили в Ужгороді співробітники територіального управління ДБР, розташованого у Львові, та відділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Прикордонника затримали під час одержання другої частини хабаря в розмірі 1200 євро, а загалом сума, яку він вимагав та отримав, – 1800 євро. Правоохоронці встановили, що, перебуваючи в змові з підлеглими, він налагодив протиправну схему з вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння в переміщенні через кордон сигарет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону. ФОТО