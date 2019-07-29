За місяць до роковин трагедії під Іловайськом режисери фільму "Війна химер" Старожицькі виклали стрічку для вільного перегляду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фільм можна подивитися ЗА ПОСИЛАННЯМ, на першій українській онлайн-платформі документалістики

Бійці добровольчих батальйонів, які пішли на війну з Майдану, звільнені міста та їхні жителі, Іловайський котел, свідчення російських полонених, розстріл колони і вихід з оточення - усе це і задокументовано на відео, і пережито авторами і персонажами "Війни химер", унікального документа епохи.

"Як показала вже дворічна історія кінопоказів "Війни химер", - розповідають режисери, - дуже важливими є зустрічі з глядачами, обговорення, резонанс, тому хочемо нагадати, що надаємо копію фільму, який зробили самі і за власний рахунок, усім охочим для проведення безкоштовних кінопоказів, в Україні і за кордоном і вже два роки підтримуємо цю ініціативу "народної дистрибуції".

Наступним фільмом Анастасії та Марії Старожицьких має стати абсурдистська антиутопія "Віддушина", вже художній повнометражний фільм, у якому проблема глобального потепління в післявоєнному світі недалекого майбутнього отримає несподіване вирішення. На нинішньому етапі триває підбір команди та пошук однодумців.