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29.07.19 21:58

За місяць до роковин трагедії під Іловайськом режисери фільму "Війна химер" Старожицькі виклали стрічку для вільного перегляду

Рівно через місяць, 29 серпня, день пам'яті загиблих під Іловайськом. Для того, щоб якомога більше людей знали і пам'ятали про ці події, режисери фільму "Війна химер" Анастасія і Марія Старожицькі відкрили вільний доступ до перегляду свого фільму.

За місяць до роковин трагедії під Іловайськом режисери фільму "Війна химер" Старожицькі виклали стрічку для вільного перегляду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фільм можна подивитися ЗА ПОСИЛАННЯМ, на першій українській онлайн-платформі документалістики

Бійці добровольчих батальйонів, які пішли на війну з Майдану, звільнені міста та їхні жителі, Іловайський котел, свідчення російських полонених, розстріл колони і вихід з оточення - усе це і задокументовано на відео, і пережито авторами і персонажами "Війни химер", унікального документа епохи.

"Як показала вже дворічна історія кінопоказів "Війни химер", - розповідають режисери, - дуже важливими є зустрічі з глядачами, обговорення, резонанс, тому хочемо нагадати, що надаємо копію фільму, який зробили самі і за власний рахунок, усім охочим для проведення безкоштовних кінопоказів, в Україні і за кордоном і вже два роки підтримуємо цю ініціативу "народної дистрибуції".

Наступним фільмом Анастасії та Марії Старожицьких має стати абсурдистська антиутопія "Віддушина", вже художній повнометражний фільм, у якому проблема глобального потепління в післявоєнному світі недалекого майбутнього отримає несподіване вирішення. На нинішньому етапі триває підбір команди та пошук однодумців.

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