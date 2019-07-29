ЦВК прийняла протоколи з "мокрою" печаткою у передостаннього округу - №198

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центрвиборчкому.

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 198 (Черкаська область). Таким чином, станом на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 198 одномандатних виборчих округів", - йдеться в повідомленні.

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ЦВК доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 79 з поміткою "Уточнений" до 31 липня.

У засіданні Комісії оголошено перерву.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Загалом в Україні створено 199 виборчих округів і зарубіжний виборчий округ.

Станом на 26 липня ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. Згідно з цими результатами, до Верховної Ради проходять п'ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів), "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%), "Батьківщина" (8,18%), "Європейська Солідарність" (8,10%), "Голос" (5,82%).

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