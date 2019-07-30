У Конгресі США закликали Трампа перейти до другого етапу санкцій проти РФ за отруєння в Солсбері

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в понеділок Bloomberg.

"Ми закликаємо вас негайно вжити заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за грубе застосування хімічної зброї в Європі", - йдеться в спільному листі голови комітету, демократа Еліота Енгеля та старшого республіканця в цьому комітеті Майкла Маккола.

Лист датований 25 липня 2019 року, проте повідомляється про нього в понеділок.

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У ньому конгресмени заявляють про свою стурбованість тим, що санкції проти Росії не були введені так, як того вимагає американське законодавство. Вони зазначають, що з моменту атаки пройшло більше року, а другий раунд санкцій проти Росії так і не був введений.

На початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Колишній британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок" (А-234), розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення.

Згодом держдеп США ухвалив рішення про введення 27 серпня в дію проти РФ першого пакету санкцій, пов'язаних зі "справою Скрипаля". Санкції вводилися відповідно до закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю і про заборону її військового застосування від 1991 року і указом тодішнього президента США Білла Клінтона 12851 від 1994 року.

Відповідно до закону, санкції вводять в два етапи. Другий етап санкцій повинен застосовуватися, якщо протягом трьох місяців Росія не надасть, на думку адміністрації США, "надійних запевнень" про відмову від використання хімічної і біологічної зброї і не буде готова допустити на свої хімічні об'єкти інспекторів ООН.