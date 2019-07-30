Радник Зеленського, нардеп Радуцький заявив про особливості лікування "представників різних рас". Супрун здивована

Як передає Цензор.НЕТ, про це Радуцький заявив в інтерв'ю газеті "Ваше здоровье".

Обговорюючи впровадження в Україні міжнародних клінічних протоколів, він зазначив, що їх необхідно адаптувати.

"Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають і особливості їхнього лікування. Тому протоколи мають бути тільки державними, написаними українською мовою, затвердженими Міністерством охорони здоров'я і Мін'юстом, адаптованими", - сказав Радуцький.

Керівницю Міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун ці слова дуже здивували.

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"Ми вже нагадували народному депутату Ользі Богомолець, не буває ніяких "імунних потреб нації", а хвороби не знають національних або територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії", - написала вона в фейсбуці.

Очільниця МОЗ пояснила, що медичні протоколи - універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнтові.

"Вони створюються медичною спільнотою на основі багаторічних досліджень і пошуків оптимального шляху лікування. Анатомія для українців, американців чи поляків - однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж однаковий", - зазначила Супрун.

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Нагадаємо, Радуцький пройшов до парламенту від партії "Слуга народу". Глава штабу партії Олександр Корнієнко заявив, що Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров'я.