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30.07.19 08:48

Радник Зеленського, нардеп Радуцький заявив про особливості лікування "представників різних рас". Супрун здивована

Радник президента, новообраний нардеп, засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький заявив, що існують особливості лікування "у представників різних рас". У керівниці МОЗ Уляни Супрун ці слова викликали подив.

Радник Зеленського, нардеп Радуцький заявив про особливості лікування "представників різних рас". Супрун здивована

Як передає Цензор.НЕТ, про це Радуцький заявив в інтерв'ю газеті "Ваше здоровье".

Обговорюючи впровадження в Україні міжнародних клінічних протоколів, він зазначив, що їх необхідно адаптувати.

"Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають і особливості їхнього лікування. Тому протоколи мають бути тільки державними, написаними українською мовою, затвердженими Міністерством охорони здоров'я і Мін'юстом, адаптованими", - сказав Радуцький.

Керівницю Міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун ці слова дуже здивували.

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"Ми вже нагадували народному депутату Ользі Богомолець, не буває ніяких "імунних потреб нації", а хвороби не знають національних або територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії", - написала вона в фейсбуці.

Очільниця МОЗ пояснила, що медичні протоколи - універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнтові.

"Вони створюються медичною спільнотою на основі багаторічних досліджень і пошуків оптимального шляху лікування. Анатомія для українців, американців чи поляків - однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж однаковий", - зазначила Супрун.

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Нагадаємо, Радуцький пройшов до парламенту від партії "Слуга народу". Глава штабу партії Олександр Корнієнко заявив, що Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров'я.

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