Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський їздив на футбол, оскільки у нього закінчився термін дії запобіжного заходу, - ГПУ

Про це заявив представник ГПУ Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, термін домашнього арешту Павловського закінчився, а прокурори не стали подавати клопотання про продовження дії запобіжного заходу за станом його здоров'я.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше активісти спільноти "Хто замовив Гандзюк?" повідомили, що Павловський 28 липня їздив на матч Суперкубка України з футболу в Одесі, і стан здоров'я не завадив йому це зробити.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.