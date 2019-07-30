"Голос" - Зеленському: "Ситуація з Окружним адмінсудом Києва вимагає жорстких дій"

Про це партія "Голос" заявила 29 липня, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з Окружним адмінсудом Києва вимагає від президента жорстких дій. Оприлюднення розмов суддів Окружного адміністративного суду Києва та виявлені факти можливого незаконного втручання суду в діяльність інших органів влади вимагають від президента Володимира Зеленського невідкладних дій, що доведуть його готовність відмовитись від "ручної" судової системи і по-справжньому перезавантажити судову реформу", - сказано в повідомленні.

"Голос" вважає, що "зволікання з боку влади створює умови для уникнення відповідальності фігурантами розслідувань і може свідчити про намір зберегти "кишенькові" суди".

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"Щоб довести задекларований перед виборами намір оновити судову систему, закликаємо президента Володимира Зеленського публічно викласти свою позицію, сприяти притягненню фігурантів справи до відповідальності, гарантувати незалежне розслідування кримінальних проваджень щодо фактів саботажу судової реформи та пов'язаних корупційних схем, а також вжити заходів для зупинення проведення конкурсу на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів від Уповноваженої Верховної Ради з прав людини", - йдеться в заяві.

"Голос" також закликав Генеральну прокуратуру України (ГПУ) "оперативно розглянути питання про оголошення підозри голові і суддям ОАСК і іншим фігурантам розслідуваних злочинів".

"Ці кроки продемонструють готовність до справжніх змін, в тому числі і в судовій гілці влади, за які проголосували українці на президентських і парламентських виборах", - підкреслили в партії.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.