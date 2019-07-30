Середня зарплата в Україні в червні 2019 року сягнула гривневого максимуму - 10 783 грн, - економіст Компанієць. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив економіст Володимир Компанієць.

Середня зарплата в Україні в червні 2019 становила 10783 грн (+ 17,96% за рік), в доларовому еквіваленті вона була $410. Приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції становив 8,1% за рік.

Найвищий рівень зарплат у червні місяці зафіксовано в Києві - 15,650 тис. грн, Донецькій області - 12,483 тис. грн та Київській області - 11,130 тис. грн.

Найнижчий - у Кіровоградській області - 8,574 тис.грн, Чернігівській області - 8,578 тис. грн і Тернопільській області - 8,686 тис. грн.

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Найбільше в Україні як і раніше заробляють працівники фінансової та страхової діяльності - в середньому 18,1 тис. грн, працівники в сфері інформації та телекомунікації - 17,6 тис. грн та державного управління і оборони - 15,1 тис. грн.

Найменше заробляють у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - 6,876 тис. грн і в сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги - 7,542 тис. грн.





