"Порошенко виправдовує свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції", - Аваков

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у відповідь на звинувачення з боку Петра Порошенка.

"Порошенко безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції".

Поліція, як і МВС в цілому не працювали на нього, а працювали на чесні вибори. Ми працювали на людей і на Україну!

На жаль, для Порошенка брехати - як дихати - і тому він програє!

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Він довів країну до такого емоційного стану, що люди дуже захотіли повірити не йому брехунові, - а будь-якій чесній людині.

Він, Порошенко, методично душив боязкі паростки надій в 2014, він у цьому винен.

Більшість позитивного в ці роки відбувалося не завдяки йому, а всупереч .. Можна тільки уявити собі - чого б можна було досягти країні, якби він не сконцентрувався на боротьбі за владу і гроші.

Мені його не шкода. Шкода країни.

І у нас у всіх, і скептиків, і розумників, і романтиків, і досвідчених - немає іншого виходу - як бажати успіху Зе!! І допомагати йому! Від простої людини до олігарха. Це прямі життєві інтереси кожного з нас.

Інакше, неуспіх команди нового президента – фрустрація/розчарування мас рознесе Україну.

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І на цю межу остаточної невіри і надії поставила країну ця людина на ім'я Петро. Не шкода його.

Хоч і по беззаконню його "кінчати" неправильно і не можна. Не дозволити це затятим - важливо. А ось те, за що заслужив відповідати - нехай відповідає, не шкода".