Ніхто не змушуватиме депутатів у Раді натискати кнопки, - заступник голови ОП Тимошенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Дивіться, ніхто не буде змушувати депутатів у Верховній Раді натискати кнопки. Ми хочемо, щоб у нас всередині команди були максимальні дискусії, до втрати пульсу. Але перед виходом у сесійний зал парламенту ми повинні домовитися, як ми будемо голосувати. Ніхто не збирається переламувати когось. Завжди буде якийсь відсоток тих, хто проти того чи іншого рішення. Але ми хочемо, щоб ця дискусія не виходила назовні, вона має бути всередині команди", - сказав Тимошенко.

На його думку, підготовка законопроєкту - це "не тільки однопартійна історія", це - розмова з тими, хто буде проти того чи іншого рішення.

"Звичайно, ніхто не приховує, що двигун всього цього - президент. Але я думаю, що і з кроків Верховної Ради буде видно, що ніхто не збирається влаштовувати диктатуру", - зазначив Тимошенко.

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Він також розповів, що під час формування Кабінету міністрів деякі люди з Офісу президента підуть у виконавчу владу.

"Так, підуть. Але думаю, що таких буде небагато. Те ж саме стосується і списку партії "Слуга народу"... Є великий кадровий голод. Але це також питання фінансів. Потрібно людям пояснювати, що якщо ми хочемо, щоб не крали, потрібні інші зарплати. Тому що на місцях, на топпосадах не можуть працювати люди за 15-20 тис. гривень, коли фахівці такого ж класу в приватній компанії отримують 20, 30, 40 тис. доларів", - додав заступник голови ОП.