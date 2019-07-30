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30.07.19 11:15

Суд обрав запобіжний захід здирникам, затриманим напередодні в Білій Церкві, - прокуратура

Святошинський районний суд м.Києва обрав запобіжний захід учасникам злочинної організації, які вимагали кошти у підприємців міста Біла Церква Київської області.

Суд обрав запобіжний захід здирникам, затриманим напередодні в Білій Церкві, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

"Судові засідання тривали майже до 5-ї години ранку. На підтримку підозрюваних у кримінальному провадженні прийшло понад 50 осіб, які намагались здійснювати тиск на суддів та прокурорів. Проте, не зважаючи на всі перешкоди та затягування зі сторони захисту, суд обрав запобіжні заходи учасникам злочинної організації, яких затримано 27 липня 2019 року.Двом зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту… Іншим фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура області не згодна з рішенням суду щодо поміщених під домашній арешт і буде подавати апеляційні скарги.

Працівнику поліції, який був пособником у вимаганні грошових коштів з потерпілих, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

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Нагадаємо, на території м. Біла Церква діяли три злочинні угруповання, які чинили тиск на бізнес шляхом вимагання та побиття людей.

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