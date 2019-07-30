Порошенко про школу "Зе!Депутата": За два тижні можна перетворити їх на підручних Чечетова і навчити піднімати руки

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді.

"Мажоритарна кампанія нічим не відрізняється від кампанії по загальнонаціональному багатомандатному округу. Я думаю, що це є проблема цих виборів, феномен цих виборів. Коли більш як сотня людей не мають вищої освіти. Коли майже сотня людей були безробітними, які дуже давно не працювали, не платили податки, не мають досвіду і пройшли лише на почутті людей, що "слухайте, нумо дамо Зеленському шанс". Навіть із весільним фотографом, навіть з безробітною нянькою, навіть… І то я з повагою ставлюся і до фотографа, і до няньки, але від охоронця, перукаря чи водія вони теж нічим не відрізняються", - заявив Порошенко.

"Дуже важливо, що зараз вони будуть проводити навчання. Там же будуть вчити не як кнопки тиснути. У нас для того, щоб навчити людей бути гарним фотографом, я вибачаюсь, скільки треба вчитись, щоб бути фотографом? ... Мінімум, щоб хоча би кнопки натискати? Кажуть, п'ять років. Якщо інтенсивні курси в Києво-Могилянці чи в Київській школі економіки, якби там вчили фотографів, то я думаю, що для цього потрібно не менше, ніж півроку. Якщо є бажання навчитись бути депутатом за два тижні… Ми з вами, на жаль, знаємо відповідь...Ні, перетворити їх на підручних Чечетова, покійного, як орієнтуватися і піднімати руки, за два тижні можна. Але не більше", - упевнений Порошенко.

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Нагадаємо, 29 липня, в Трускавці, в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартувала тижнева школа "Зе!Депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу". Майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" протягом тижня проходитимуть навчання. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки. Інтенсив у Трускавці - це тільки перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія. Навчання відбуватиметься в межах комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати в звіті партії "Слуга народу".

Михайло Чечетов був заступником голови фракції Партії регіонів. У парламенті він сигналізував депутатам: якщо піднімав руку вгору - голосувати "за", якщо робив горизонтальний помах - голосувати "проти". За це під час подій на Майдані в 2013-2014 рр., його називали "диригент". За попередньою версією, в лютому 2015 викинувся з вікна своєї квартири на 17 поверсі.