"Складних" співрозмовників було два-три ", - Клімкін про контакти з міністрами закордонних справ інших країн

Про це він розповів в інтерв'ю для "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "складних" колег серед сотень співрозмовників було "дві-три людини".

"Це пов'язано навіть не особистісною позицією, а, скоріше, з якимись елементами ставлення до України", - сказав Клімкін.

"Своїх колег-міністрів я також прагнув зацікавити якоюсь емоцією, пов'язаною з українською кухнею. Іноді це були вареники, а, наприклад, Борису Джонсону дуже сподобалися справжні котлети по-київськи. Він досі каже, що те, що він купував у себе у Великій Британії, не витримує порівняння з тим, що він куштував у Києві", - розповів Клімкін.

Складними були відносини з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. За словами Клімкіна, в березні 2016 року під час нормандської зустрічі "був дуже емоційний момент", коли мова зайшла про політичних в'язнів. "У якийсь момент я дійсно кинув через стіл папери", - розповів міністр.

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Також він зазначив, що навіть в умовах війни з росіянами все одно "потрібно розмовляти і зберігати якийсь контакт".

"Звичайно, на всіх зустрічах нормандського формату ми тиснули руку один одному. Це не означає, що ми особисто добре ставимося один до одного, але, тим не менш, ми тиснемо руки як представники двох країн, які мають розмовляти один з одним.

Росія - це реальність, як би ми її не оцінювали. Ми перебуваємо в стані війни з цією реальністю, але я мусив розмовляти з Лавровим на багато тем - і Донбас, і Крим, і політичні в'язні. Без цього контакту деякі речі, можливо, не були б вирішені", - підкреслив міністр.