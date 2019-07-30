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30.07.19 11:48

ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками з усіх окружкомів

Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної Ради з усіх 199 окружних виборчих комісій.

ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками з усіх окружкомів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЦВК".

"Сьогодні, 30 липня ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 69 (Закарпатська область)", - зазначило відомство.

Зазначається, що таким чином прийнято оригінальні протоколи про підсумки голосування всіх 199 ОВК.

Також ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 з поміткою "уточнений".

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Крім того, Комісія доручила підготувати і надати протоколи про підсумки голосування на ОВК № 127 з поміткою "уточнений" до 1 серпня.

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