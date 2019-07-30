Нову митницю в Україні буде створено до кінця вересня, - Нефьодов

Про це він розповів "Укрінформу", перебуваючи в Трускавці як один із представників так званої Школи народних депутатів партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

"У новій митниці я поки єдиний співробітник. І нова митниця буде створена десь до кінця вересня", - сказав Нефьодов.

За його словами, для майбутніх працівників нової митниці буде розроблений певний курс адаптації, свого роду "курс молодого бійця", щоб підготувати їх до цієї роботи.

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Свою участь у навчальній програмі, організованій "Слугою народу" спільно з Київською школою економіки для новообраних народних депутатів, Нефьодов пояснив тим, що це дуже важливо для народних обранців. "Якщо депутати будуть працювати ефективніше, краще буде не тільки всій країні і платникам податків, але і мені реформу митниці буде проводити значно легше", - сказав глава Держмитслужби.