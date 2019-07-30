"Вірю в те, що в них встановиться нормальний особистий контакт", - Клімкін про зустріч Зеленського і Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю для "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання, чи допоможе зближенню президентів той факт, що обидва працювали на телебаченні, глава МЗС сказав: "Я не можу цього сказати. Якийсь час шоу The Apprentice, яке вів Трамп, було одним з найпопулярніших. Я цікавився думкою про це шоу багатьох своїх американських друзів і знайомих - комусь воно дуже подобалося, комусь ні. Це суто індивідуальна справа. Я вважаю, що все залежить від особистого контакту. Я вірю в те, що у них встановиться нормальний особистий контакт - вважайте це таким інтуїтивним твердженням".

Також Клімкін сказав, що в експрезидента Порошенка "був нормальний контакт з Трампом".

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер припустив можливість візиту президента США Дональда Трампа в Україну в майбутньому, проте підкреслив, що підготовка таких візитів вимагає часу. Він зазначив, що дипломати США зі свого боку також хотіли б, щоб Трамп у майбутньому відвідав Україну.

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