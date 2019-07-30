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30.07.19 12:40

Богдан: Я шість разів просив Кличка відійти від інституту "смотрящих" у Києві. ВIДЕО

На зустрічах з міським головою Києва Віталієм Кличком керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан просив мера відійти від інституту "смотрящих".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Богдан заявив під час брифінгу у вівторок.

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Також, за словами Богдана, Кличко сам підтвердив, що не контролює Київраду.

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"Він велика людина, але він втратив контроль у Києві. Він підтвердив, що не контролює ситуацію в місті. Він не задіяний у корупції, але іноді він користується можливістю пересуватися приватним транспортом", - додав Богдан, очевидно, кажучи про розслідування програми "Схеми "про політ Кличка на літаку з Вадимом Столаром і Максимом Микитасем.

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