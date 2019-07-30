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30.07.19 13:21

Богдан: Мені пропонували $20 млн за збереження Кличка на посаді голови КМДА. ВIДЕО

Глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу у вівторок.

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"До мене підходив один з адвокатів так званих "смотрящих" і висловив пропозицію, оскільки робота з бюджетом міськради дозволяє отримувати їм 40 млн доларів на рік, він попросив не чіпати главу міської адміністрації і запропонував розділити цей дохід навпіл. Я не був готовий до такої розмови і не зафіксував її, але передам дані про неї правоохоронним органам", - сказав Богдан.

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Водночас він зазначив, що в 2014 році Кличко був призначений головою КМДА на підставі зміни президента і певних політичних домовленостей, проте тепер не хоче йти з посади за цією ж нормою.

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