Пресконференція Богдана нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток і маніпулятивних домислів, - Кличко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Удар".

"Коли такі речі говорить керівник Офісу президента - це видається, як мінімум, дивним і некомпетентним. Ця пресконференція нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше, - зазначив Кличко. - Усі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними "інформаційними виступами"! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте", - підкреслив Віталій Кличко.

Він іще раз наголосив, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.

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Раніше керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що на зустрічах з міським головою Києва Віталієм Кличком просив мера відійти від інституту "смотрящих".