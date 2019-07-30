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30.07.19 13:47

У мене є конкретні докази участі РФ і спецслужб у війні на Донбасі, - російський найманець Чистов

Колишній співробітник МВС РФ Євген Чистов, який влітку 2014 року брав участь у бойових діях на Донбасі в складі банди "Призрак", а зараз відбуває в Росії тюремний термін за держзраду, підтвердив присутність російських військових і співробітників спецслужб на неконтрольованій території Донецької та Луганської областей.

У мене є конкретні докази участі РФ і спецслужб у війні на Донбасі, - російський найманець Чистов

Про це він повідомив в інтерв'ю "Медузі", передає Цензор.НЕТ.

За словами Чистова, на Донбасі він займався збором даних для передачі ЦРУ, через що був у подальшому засуджений в Росії за держзраду.

"(Мені вдалося дізнатися. - Ред) дуже багато щодо участі РФ і спецслужб у цьому конфлікті. У мене були конкретні докази їхньої участі. Говорити про них зараз я побоююся", - сказав Чистов.

Він також підтвердив "причетність співробітників російських спецслужб до "Призрака"", але відмовився повідомити подробиці через острах за своє життя і життя його рідних.

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Варто зазначити, що за участь у конфлікті Чистова внесли в базу даних "Миротворець".

У мене є конкретні докази участі РФ і спецслужб у війні на Донбасі, - російський найманець Чистов 01

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