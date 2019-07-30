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30.07.19 13:50

Призначення прем'єра залежить від формату майбутньої більшості в Раді, - глава ОП Богдан

Глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що питання призначення прем'єр-міністра України залежить від формату майбутньої коаліції у Верховній Раді.

Призначення прем'єра залежить від формату майбутньої більшості в Раді, - глава ОП Богдан

Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Кандидатури прем'єр-міністра президенту вносить коаліція фракцій. Якщо буде створена коаліція фракцій - це одна система координат, тоді має бути коаліційна угода, повинні бути прописані ініціатори рішень, противаги, коаліційна рада, який обговорює ті чи інші, зокрема кадрові питання. якщо це буде монофракція - інше питання", - сказав Богдан.

Також він додав, що в будь-якій ситуації претендент на посаду прем'єр-міністра має провести зустріч з депутатським корпусом.

"Це не буде виключно рішенням президента, хоча дуже велика частина відповідальності лягає саме на нього", - сказав глава ОП.

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