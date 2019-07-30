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30.07.19 15:42

Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на Луганщині

Найманці РФ обстріляли зі стрілецької зброї безпілотний літальний апарат малого радіусу дії СММ ОБСЄ поблизу Первомайська на окупованій Луганщині.

Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на Луганщині

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, опублікованому на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.

"28 липня, керуючи польотом міні-БПЛА над західно-північно-західною околицею н. п. Первомайськ (непідконтрольний уряду, 58 км на захід від Луганська), спостерігачі чули 13 пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 2 км на захід. За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА", - йдеться в звіті.

Команді СММ вдалося благополучно приземлити БПЛА, проте, спостерігачі констатували, що апарат був пошкоджений: зламано кріплення камери, пробоїна в корпусі і відсутні пропелери.

Згідно з оцінкою, пошкодження спричинені вогнем зі стрілецької зброї.

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Також, протягом вихідних зафіксовані інші перешкоди щодо безпілотників ОБСЄ на окупованих територіях.

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