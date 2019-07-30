Розгляд апеляції на арешт обвинуваченого у вбивстві Сергієнка Мельника перенесли на вересень у зв'язку з неявкою адвокатів

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, таке рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду 30 липня.

Як зазначила головуюча суддя, напередодні сторона захисту направила суду лист з повідомленням про те, що її представники не зможуть бути присутніми на розгляді скарги 30 липня, оскільки в цей день повинні з'явитися на інше судове засідання в Харкові.

Водночас представників черкаської прокуратури та представника потерпілих адвокати про свою відсутність не попередили.

"Не відбулося засідання в зв'язку з тим, що сторона захисту дуже пізно повідомила суду про те, що вона не зможе з'явитися. З боку звинувачення з'явилися всі, в тому числі, представники потерпілих", - пояснив начальник відділу прокуратури Черкаської області Антон Греков.

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Вже згадана скарга стосується запобіжного заходу у вигляді арешту Мельника, прийнятого судом в березні поточного року. Після цього в травні були інші постанови суду про арешт, тому невідомо що може означати нове рішення з приводу старого запобіжного заходу. Звинувачення стверджує, що навіть у разі оскарження на користь Мельника він все одно залишиться під вартою, бо існують новіші рішення про запобіжний захід у вигляді арешту.

"Ця практика нова для України. Раніше жодна зі сторін не була в праві оскаржити винесені рішення під час судового провадження. Конституційний суд вніс зміни, полегшивши тим самим становище обвинуваченого. Тепер на будь-якій стадії, в тому числі в судовому провадженні, вправі оскаржити такі рішення. Оскільки це нове для всіх, то практику будемо напрацьовувати в процесі".

При цьому Греков підкреслив, що, на думку прокуратури, обвинувачений в організації злочину Мельник має залишитися під арештом.

"Наша позиція однозначна - він має утримуватися під вартою. Ризики ми постійно обґрунтовуємо в судових провадженнях. Особа тривалий час ухилялася від слідства".

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Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.

За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.

1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.

1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.

У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.

На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.