Проти суддів ОАСК Вовка, Аблова, Погібніченка та одеського судді Шепітка можуть висунути звинувачення за статтею "завідомо неправомірні рішення", - джерело

Як пише головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у статті "Як голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк керує державою з кабінету голови адміністративного суду", про це повідомили джерела в правоохоронних органах.

У грудні 2019-го, як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, у цей кабінет до одного з найбільш впливових та могутніх у судовій владі судді Вовка агенти НАБУ встановили пристрій для підслуховування. Санкцію на прослушку дало управління спецрозслідування Генпрокуратури. І упродовж шести місяців Вовка писали - він кілька разів ретельно перевіряв кабінет, фахівці моніторили обстановку, але нічого не виявили, на радість технікам НАБУ.

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Вовк, за матеріалами НАБУ, втрутився не тільки в роботу ВККС - раніше він неодноразово своїми рішеннями намагався призупинити роботу НАБУ, і цим, очевидно, накликав на себе особливий інтерес відомства. У справі депутата Розенблата ОАСК виносив заборону детективам на проведення прослушки і спостереження. ОАСК виніс рішення, що директор НАБУ Ситник втручався у вибори в США. Проти Вовка, Аблова, Погібніченка з Окружного адміністративного суду Києва, а також проти судді Шепітка з Суворовського суду Одеси можуть бути висунуті звинувачення за статтею 275 - "Завідомо неправомірні рішення".

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.