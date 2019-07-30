Від початку року в Україні викрито 8 угруповань, причетних до торгівлі людьми, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Тільки за перший квартал 2019 року підрозділами Держприкордонслужби України разом з взаємодіючими органами припинено функціонування 8 протиправних груп у складі 29 осіб, а також затримано 14 організаторів та 6 пособників. Судами винесено 3 обвинувальних вироки стосовно 3 осіб, з яких 1 особа отримала реальний строк ув’язнення. Крім того, за інформацією ДПСУ розпочато 20 кримінальних проваджень за ст. 149 ККУ "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини" та вдалося запобігти вивезенню за кордон 26 потенційних жертв торгівлі людьми, переважно жінок", - йдеться в повідомленні.

Для ефективності роботи прикордонників продовжено практику проведення спільних міжнародних операцій. Зокрема, нині тривають активні заходи з Береговою охороною Турецької Республіки, правоохоронним органами Італії, Цивільною гвардією Іспанії та Прикордонною вартою Республіки Польща.

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Це дає можливість викрити міжнародні канали торгівлі людьми. Так, співробітники оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками польської поліції (підрозділ CBSP, Гданськ), оперативним підрозділом митниці Литви за підтримки Європолу провели спільні заходи з документування незаконного залучення громадянином Польщі до роботи громадян України на нелегальній фабриці з виготовлення тютюнових виробів. У результаті вжитих заходів на початку липня цього року співробітники польської поліції в районі м. Котовіце виявили нелегальну фабрику з виготовлення сигарет. Затримано польського організатора, який залучив до незаконної діяльності 11 громадян України.

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