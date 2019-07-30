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30.07.19 15:49

Депутат від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися

Обраний народним депутатом України від партії "Слуга народу" блогер Макс Бужанський, який не любить Майдан і сумує за СРСР, звернувся до міністра оборони Степана Полторака з вимогою пояснити участь військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків воїнів Першої Української дивізії "Галичина" Української Національної Армії.

Депутат від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися

Своє обурення Бужанський висловив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Степане Полторак, будьте так ласкаві, повідомте, будь ласка, хто санкціонував присутність військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків солдат 14-ї дивізії Ваффен СС? Хто віддав команду військовослужбовцям ЗСУ накрити труни з останками солдат 14-ї дивізії Ваффен СС Державним Прапором України?" - звернувся до глави МО майбутній нардеп.

Також він запитав Полторака, як міністр оцінює виконання державного гімну України в присутності військовослужбовців ЗСУ "на перепохованні останків солдат нацистської дивізії" і "хто дав команду військовослужбовцям ЗСУ на віддання військового салюту під час перепоховання".

На вимогу Бужанського в Міністерстві оборони вже відреагували і призначили службову перевірку.

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"У зв'язку з критичними зауваженнями в соціальних мережах на адресу оборонного відомства щодо залучення військовослужбовців Збройних Сил України до заходів з перепоховання учасників Другої світової війни в селі Червоне Золочівського району Львівської області, рішенням міністра оборони України Степана Полторакв призначена службова перевірка", - повідомляє пресслужба МОУ.

Зокрема, Військову службу правопорядку у ЗСУ, а також відповідних посадових осіб Львівського гарнізону доручено перевірити всі причини та обставини участі військовослужбовців у заході.

"За результатами перевірки, у разі виявлення порушень з боку відповідних посадових осіб в частині, що стосується недотримання ними вимог законодавства, керівним складом Міністерства оборони України будуть ухвалені відповідні рішення", - відзначили в Міноборони.

Депутат від Слуги народу Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії Галичина. У Міноборони пообіцяли розібратися 01

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