Екснайманці РФ Цемах і Купріян можуть свідчити в голландському суді у справі MH17, - прокурор Пересада (виправлено)

Цю інформацію підтвердив Цензор.НЕТ прокурор Олег Пересада. Він зазначив, що "ексначальник ППО" Цемах може бути допитаний у голландському суді. За словами прокурора, процедура надання свідчень визначена в міждержавній угоді між Україною і Нідерландами.

"Теоретично передбачено процедуру допиту свідків та обвинувачуваних через відеоконференцію, згідно з договором між Україною та Королівством Нідерланди", - наголосив Пересада.

Він також зазначив, що Купріян, який украв автотрейлер для перевезення "Бука", нещодавно вийшов із в'язниці. Купріян також може бути допитаний як свідок у процесі про катастрофу збитого літака. Де зараз перебуває Купріян, прокурор відповідати відмовився.

Водночас, за словами Пересади, ні той, ні інший не є наразі підозрюваними у справі MH17.

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"Купріян був засуджений саме як учасник терористичної організації. І він уже відсидів свій термін і вийшов на свободу не так давно, як виявилося. Оскільки "закон Савченко до нього застосовано і значна частина його терміну була "з'їдена" ще на стадії досудового слідства. Цемаха нині затримано як члена терористичної організації, саме в цьому він і підозрюється. І офіційно він поки до MH17 не має жодного стосунку. Буде він його мати чи ні - питання досудового слідства, тобто поки говорити рано", - підкреслив Пересада. За його словами, у вівторок, 30 липня, суд має намір розглянути апеляцію на арешт Цемаха.

Чи допитають Купріяна, який уже проходить як свідок у справі MH17, залежить від позиції прокурора, який підтримуватиме обвинувачення. "Якщо він вважатиме за потрібне допитати Купріяна, то може і через відеозв'язок. Але оскільки Купріян вже звільнився, то може теоретично і сам з'явитися за викликом до суду в Нідерланди", - повідомив прокурор.

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За його словами, договором між Україною і Нідерландами передбачено різні варіанти участі в процесі судового засідання свідків та підсудних, зокрема і в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.