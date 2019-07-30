Екснайманці РФ Цемах і Купріян свідчитимуть у голландському суді у справі MH17 як свідки, - прокурор Пересада

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це сказав прокурор Олег Пересада в Київському апеляційному суді.

У вівторок, 30 липня, суд має намір розглянути апеляцію на арешт Цемаха.

Прокурор підтвердив, що "екскерівник ППО" буде свідком у голландському суді. За його словами, процедура дачі свідчень визначена в міждержавній угоді між Україною і Нідерландами.

"Це буде через відеозв'язок. Так прописано в цій угоді", - підкреслив Пересада.

Він також зазначив, що "екскерівник штабу" бойовиків Купріян, який вкрав автотрейлер для перевезення "Бука", нещодавно вийшов із в'язниці. Купріян також буде свідком на процесі про збиття літака, а не обвинуваченим.

Де зараз перебуває Купріян прокурор відповідати відмовився.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.