ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала в Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

За її словами, обшуки і слідчі дії проводяться в межах кримінального провадження.

"Перевіряємо посадових осіб Київської міської митниці ДФС, які, можливо, зловживали своїм службовим становищем. За нашою інформацією, вони пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши належним чином його перевірку і не оформивши його відповідно до процедури. Цими діями завдано збиток державним інтересам України", - заявила Варченко.

Зараз проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, встановлюються обставини скоєння кримінального злочину.

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