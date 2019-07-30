Засуджений за вбивство патрульних у Дніпрі Пугачов оскаржує довічне ув'язнення

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпровського апеляційного суду, де почався розгляд апеляційної скарги Пугачова.

"Сьогодні в Дніпровському апеляційному суді почали розгляд кримінального провадження за апеляційною скаргою Пугачова і його захисника на вирок суду присяжних Кіровського районного суду м. Дніпра від 8 квітня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході судового засідання колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду розглянула заяву обвинуваченого про перенесення слухання справи. У справі оголошено перерву до 17 вересня.

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Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі екіпаж поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій почав чинити опір, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Один із патрульних загинув на місці події, друга померла на операційному столі.

Пізніше водія затримали в лікарні, куди він звернувся з вогнепальним пораненням, яке встиг йому завдати Кутушев. Ним виявився колишній боєць "Торнадо", раніше судимий Олександр Пугачов. В рамках кримінального провадження за фактом вбивства двох патрульних поліцейських у Дніпрі затриманому Пугачову виписали повідомлення про підозру, давати показання той відмовився.

Потім у мережі з'явилися трагічні кадри з нагрудної камери загиблого в сутичці зі злочинцем патрульний поліцейський Артема Кутушева. У МВС заявили про те, що повна версія відео вбивства патрульних поліцейських оприлюднена не буде.