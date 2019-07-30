Суд заарештував російський танкер Neyma разом із вилученими під час обшуку документами, - Матіос. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"За результатами розгляду відповідного клопотання судом накладено арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами. Ми це зробили. Крапка!", - написав він.

Також Головний військовий прокурор України назвав недостовірною поширювану російськими ЗМІ інформацію нібито про незаконне проведенні співробітниками правоохоронних органів України слідчих дій на цьому судні без дозволу консула РФ.

"Пояснюю – судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон. Відповідно до норм діючих міжнародних договорів, ратифікованих як Росією, так і Україною, необхідності отримання згоди або дозволу представника дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави для проведення на території України слідчих дій на морському або річковому транспорті не передбачено. Ми це зробили законно. Крапка!!!", - наголосив Матіос.

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