Затримано колишнього першого заступника начальника Нацполіції в Одеській області Гейка, який переховувався, - НАБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Затриманого разом з колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених з незаконного обігу.

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25 липня цим двом особам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.