Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.07.19 17:16

Суд залишив під вартою підозрюваного у причетності до катастрофи МН17 Цемаха, відхиливши апеляцію на запобіжний захід

Київський апеляційний суд розглянув апеляцію на арешт "колишнього начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха, якого СБУ затримала наприкінці червня, але залишив арешт чинним.

Суд залишив під вартою підозрюваного у причетності до катастрофи МН17 Цемаха, відхиливши апеляцію на запобіжний захід

Про це сказав головуючий суддя Юрій Слива, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Засідання почалося близько 15:20. Цемах брав участь у суді через відеозв'язок зі слідчого ізолятора СБУ.

На початку засідання адвокат підсудного Роман Гонтарев попросив суд вивчити посвідчення, вилучене у Цемаха під час затримання.

У ньому зазначено, що ексначальник ППО був звільнений зі служби в запас у жовтні 2017 року.

На думку адвоката, ця обставина свідчить про те, що Цемах припинив вчиняти злочин і вийшов з лав незаконних формувань бойовиків, але суд відхилив його клопотання, залишивши арешт чинним.

"Апеляційну скаргу захисту залишити без задоволення", - оголосив головуючий суддя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснайманці РФ Цемах і Купріян свідчитимуть у голландському суді у справі MH17 як свідки, - прокурор Пересада

Таким чином, суд залишив Цемаха під вартою до 25 серпня. Рішення суду першої інстанції від 28 червня залишено без змін.

Також Цемах заявив журналістам у Київському апеляційному суді таке: "Я тоді був поза містом Сніжним і виконував певні завдання", - заявив бойовик, зазначивши, що не причетний до катастрофи літака.

Цемах запевняє, що в інтерв'ю, яке він дав представнику російської партії "Родина" у 2015 році, він не говорив про свою причетність до збитого літака і транспортуванні ЗРК "Бук". При цьому Цемах заявляє, що нічого не знає і про присутність російських військових на Донбасі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100