Земельна реформа буде ухвалена в Україні до кінця 2019 року, - заступник голови ОП Гончарук

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, то буде досить складно", - повідомив Гончарук.

За його словами, зараз Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком за моделлю відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Так, згідно з найбільш радикальною моделлю, скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% на рік, а відповідно до найменш радикальної - на 0,5%.

"Ми шукаємо найменш болісну і найбільш ефективну модель", - додав Гончарук.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за скасування мораторію на продаж землі та відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко підписав закон про мораторій на продаж землі