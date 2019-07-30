"Банки мають бути продані в першу чергу", - заступник голови ОП Гончарук про велику приватизацію

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Банки мають бути продані в першу чергу. Я хотів би, щоб 10 великих системних банків зайшли в Україну. Для цього нам потрібно продемонструвати економічне зростання, незалежність банківського регулятора - Національного банку - і налагодити роботу судової системи", - повідомив Гончарук.

Він зазначив, що майбутній уряд має розблокувати велику приватизацію. В її межах, зокрема, планують продати частки "Укрзалізниці" та "Укрпошти".

Зауважмо, що, згідно з оголошеним у 2018 році планом приватизації державних банків, усі 4 банки, які належать уряду, планують продати до 2022 року.

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