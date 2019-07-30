Кучма зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Тейлором: обговорили виконання Мінських угод і співпрацю між США та Україною

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила речниця представника України в ТКГ Кучми Дарина Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Леонід Кучма прийняв Тимчасового Повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. У розмові обговорили перебіг виконання Мінських угод та низку питань співпраці між Україною та США. Зокрема, йшлося про першочерговість виконання безпекового блоку Мінських домовленостей та звільнення утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.

Кучма висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за всебічну підтримку України.

Тейлор запевнив у подальшій готовності США системно працювати задля того, аби Україна досягла успіху. Сторони домовилися про постійну підтримку контактів у майбутньому.

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