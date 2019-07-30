Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.07.19 17:48

Кучма зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Тейлором: обговорили виконання Мінських угод і співпрацю між США та Україною

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ), другий президент України Леонід Кучма провів зустріч із Тимчасовим Повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

Кучма зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Тейлором: обговорили виконання Мінських угод і співпрацю між США та Україною

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила речниця представника України в ТКГ Кучми Дарина Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Леонід Кучма прийняв Тимчасового Повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. У розмові обговорили перебіг виконання Мінських угод та низку питань співпраці між Україною та США. Зокрема, йшлося про першочерговість виконання безпекового блоку Мінських домовленостей та звільнення утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.

Кучма висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за всебічну підтримку України.

Тейлор запевнив у подальшій готовності США системно працювати задля того, аби Україна досягла успіху. Сторони домовилися про постійну підтримку контактів у майбутньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США високо оцінили роботу МВС у забезпеченні прозорих і демократичних виборів в Україні, - Тейлор

Кучма зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Тейлором: обговорили виконання Мінських угод і співпрацю між США та Україною 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100