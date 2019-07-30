"Укрзалізниця" та Мінінфраструктури мають створити екстрений штаб, щоб встигнути перевезти урожай, - Криворучко

Про це заявив глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, повідомляє 24.

За його словами, втрата врожаю може статися за збігом цілої низки обставин. Крім нестачі локомотивів, на серпень-вересень припадає великий ремонт автодоріг, що не дозволить перенести частину вантажів із залізниці на автотранспорт.

"Міністерство інфраструктури і залізниця мають, по-перше, створити якусь структуру, це можна назвати штабом на якийсь особливо складний період, і в рамках цієї роботи оцінити, розставити пріоритетність і відповідно формувати плани відвантажень, плани перевезень, з урахуванням наших національних інтересів",

– заявив Криворучко.

За словами експерта, вирішенням питання про вивезення зерна залізниця має турбуватися вже зараз, оскільки далі можливість вивести зерно може бути втрачена.

"Вже зараз необхідно максимально перерозподілити локомотиви, тобто забезпечити готовність локомотивного парку до високого навантаження, до високого сезону. Тому що у нас, як завжди, як перший сніг у грудні дивує комунальні служби, так і залізниця, на жаль, дивним чином у серпні каже, "ой, у нас же, власне, пік навантаження, у нас величезні вивезення. Тому ну ось...", – заявив експерт.

Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства сільського господарства США, цього року в Україні буде рекордний урожай – 72,2 мільйона тонн зерна.