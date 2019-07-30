У Київській області під час сімейної сварки чоловік ударив дружину ножем у шию, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Інцидент стався вранці 29 липня. У поліцію надійшло повідомлення від жінки, яка стала свідком конфлікту подружжя.

"Виїздом слідчо-оперативної групи поліції на місце події було встановлено, що у сімейної пари під час спільного розпиття спиртних напоїв виникла сварка. Тоді чоловік схопив кухонного ножа і порізав горло своїй 27-річній дружині. Зараз постраждала перебуває в реанімаційному відділенні Фастівської лікарні, після операції", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у подружжя є троє спільних дітей віком 10 місяців, 5 і 6 років. Наразі вони перебувають під опікою служби у справах дітей.

29-річного нападника затримали. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом цього правопорушення, відкрито кримінальне провадження за ст. 115, ст. 15 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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