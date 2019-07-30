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30.07.19 18:31

Міносвіти назвало десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами

Міністерство освіти оприлюднило десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами на бюджетні місця до вишів. Йдеться про вступ за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на денну форму навчання.

Міносвіти назвало десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

Десятка спеціальностей з найвищими прохідними балами в 2019 році така:

  1. Міжнародне право - 194,25
  2. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 194,004
  3. Міжнародні економічні відносини - 190,84
  4. Стоматологія - 189,176
  5. Політологія - 189,125
  6. Журналістика - 188,75
  7. Медична психологія - 186,9
  8. Культурологія - 185,691
  9. Історія та археологія - 185,05
  10. Публічне управління та адміністрування - 183,804

Щоб пройти на бюджет, понад 180 балів також знадобилося тим, хто вступає на спеціальності "Право", "Інженерія програмного забезпечення", "Економіка", "Сфера обслуговування", низка спеціалізацій "філології".

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Порівняно з минулим роком, у десятці спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на "Менеджмент соціокультурної діяльності" та "Фармацію, промислову фармацію", які в минулому році посідали 4-й та 9-й рядки відповідно. Цього року прохідний бал на них менше 180. У десятці з'явилися "Медична психологія" та "Публічне управління та адміністрування".

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