Міносвіти назвало десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.
Десятка спеціальностей з найвищими прохідними балами в 2019 році така:
- Міжнародне право - 194,25
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 194,004
- Міжнародні економічні відносини - 190,84
- Стоматологія - 189,176
- Політологія - 189,125
- Журналістика - 188,75
- Медична психологія - 186,9
- Культурологія - 185,691
- Історія та археологія - 185,05
- Публічне управління та адміністрування - 183,804
Щоб пройти на бюджет, понад 180 балів також знадобилося тим, хто вступає на спеціальності "Право", "Інженерія програмного забезпечення", "Економіка", "Сфера обслуговування", низка спеціалізацій "філології".
Порівняно з минулим роком, у десятці спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на "Менеджмент соціокультурної діяльності" та "Фармацію, промислову фармацію", які в минулому році посідали 4-й та 9-й рядки відповідно. Цього року прохідний бал на них менше 180. У десятці з'явилися "Медична психологія" та "Публічне управління та адміністрування".