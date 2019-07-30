Міносвіти назвало десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

Десятка спеціальностей з найвищими прохідними балами в 2019 році така:

Міжнародне право - 194,25 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 194,004 Міжнародні економічні відносини - 190,84 Стоматологія - 189,176 Політологія - 189,125 Журналістика - 188,75 Медична психологія - 186,9 Культурологія - 185,691 Історія та археологія - 185,05 Публічне управління та адміністрування - 183,804

Щоб пройти на бюджет, понад 180 балів також знадобилося тим, хто вступає на спеціальності "Право", "Інженерія програмного забезпечення", "Економіка", "Сфера обслуговування", низка спеціалізацій "філології".

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Порівняно з минулим роком, у десятці спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на "Менеджмент соціокультурної діяльності" та "Фармацію, промислову фармацію", які в минулому році посідали 4-й та 9-й рядки відповідно. Цього року прохідний бал на них менше 180. У десятці з'явилися "Медична психологія" та "Публічне управління та адміністрування".